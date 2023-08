Lavori socialmente utili a rischio "Vanifichiamo lo sforzo di tanti"

Tra le conseguenze dell’abolizione del Reddito di cittadinanza, c’è il fatto che il tessuto comunale rischia di perdere il contributo dei "fannulloni", come li ha chiamati qualcuno. Ossia di quelle persone che, a fronte del sussidio da tre o quattrocento euro al mese con cui tirare avanti, si mettevano al servizio della comunità nei progetti gestiti dal Comune o dalle associazioni di volontariato. L’iniziativa è stata lanciata più di un anno fa – erano i primi di giugno del 2022 – su specifica volontà dell’assessora al sociale Alberta Puccetti, "perché per legge – le sue parole – i percettori del Rdc devono rendersi disponibili per servizi alla comunità". La messa a servizio avveniva con iniziative specifiche: i ‘Puc’ – Progetti utili alla collettività – finanziati con le risorse statati del ‘Pacchetto povertà’, prevedevano di rendere operative alcune decine di persone, tra le cento circa che usufruivano del sussidio, nell’ambito di progetti coordinati dalla Fratres di Bozzano, dalla Misericordia di Stiava, dalla Pro Loco di Massarosa e dal Comune stesso, il primo a mettere a regime i percettori del reddito. Grazie ai Puc, i beneficiari impiegati venivano messi in regola e avevano accesso a un tutoraggio che ne accresceva le competenze. Le associazioni avevano previsto di impiegare i beneficiari sia in progetti legati al turismo, sia nella manutenzione e nel decoro del territorio.

"Abbiamo creato un circolo virtuoso sotto tanti punti di vista, che purtroppo sembra essere passato sotto traccia – racconta l’assessora Puccetti –; coinvolgere i percettori del Reddito non significava soltanto far restituire loro qualcosa alla comunità. Serviva ad aumentare il loro bagaglio di possibilità, a inserirli in una rete di comunità, evitando fenomeni di marginalizzazione. Adesso, con l’abolizione del sussidio, si perderà tutto: sia la possibilità di dare una prospettiva a queste persone, sia i benefici concreti del loro lavoro al servizio della comunità".

A farne le spese potrebbe essere in primo luogo il municipio: già sottodimensionato e con gravi lacune nell’organico, perderà anche quelle unità in più garantite dai Puc. "Perché se i bisognosi perderanno il reddito – mette in guardia Puccetti – è chiaro che smetteranno di prendere parte ai Puc".

