Lavori per la rotatoria Scatta nuova ordinanza

Comincia a prender forma la nuova rotatoria tra l’Aurelia e via Santini, all’ingresso lato mare del ponte della Madonnina. Il cantiere, che rientra nell’accordo tra il Comune e la società “Ambra“ (titolare del Conad) ed è portato avanti dalla ditta “Ceragioli costruzioni“, è entrato nella fase conclusiva e tra non molto porterà a una vera e propria rivoluzione nel traffico lungo la statale, come disposto nei giorni scorsi dalla polizia municipale con apposita ordinanza.

Entro venerdì infatti è previsto il completamento di tutto il dispositivo segnaletico, verticale e orizzontale. Dopo di che entreranno in vigore due provvedimenti di viabilità. Il primo riguarda l’istituzione della circolazione stradale in forma rotatoria tra l’Aurelia e via Santini, eliminando per sempre gli incolonnamenti delle auto che, provenienti dalla città, erano costrette a fare la fila per girare e sinistra e salire sul ponte della Madonnina. Non solo: grazie alla nuova rotatoria sarà tolto anche il rischio per i pedoni e le bici che transitavano sulla ciclopista lato Massa di essere investiti dalle macchine dirette verso mare. In quel punto, tra l’altro, è prevista anche la realizzazione di un cordolo che impedirà la convivenza tra auto, biciclette e pedoni. Il secondo provvedimento contenuto nell’ordinanza, invece, riguarda l’istituzione del senso unico di marcia verso mare in via Osterietta, nel tratto compreso tra l’Aurelia e il civico n° 90, modificando un percorso che attualmente è regolamentato a doppio senso di circolazione.

d.m.