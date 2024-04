Lavori per completare il comando. Sarà trasferito l’ufficio ambiente

Saranno portati a termine gli interventi di recupero dell’ultima parte del comando di polizia municipale. L’amministrazione comunale ha infatti dato l’ok al progetto riguardante la ristrutturazione dell’ultimo piano della palazzina, la porzione che non era mai stata interessata dal maxi intervento che seguì l’acquisto dell’edificio da parte della precedente amministrazione (e che quindi è attualmente rimasta al grezzo e inagibile). La giunta Murzi ha stanziato 150mila euro per effettuare i lavori che sono già stati affidati alla ditta e che quindi potranno partire a breve (si lavorerà anche l’estate ininterrottamente per ottimizzare gli spazi): in questo ritrovato piano verranno dirottati l’ufficio ambiente – visto che il comandante della municipale detiene la delega e avrà così la possibilità di un confronto diretto col personale addetto – e la protezione civile.

"L’obiettivo – evidenzia il consigliere delegato ai lavori pubblici Enrico Ghiselli – è di dotare gli uffici di personale adeguato anche in divisa, cosa che in questi anni è mancata, così da garantire controlli più efficaci ed un’organizzazione più rapida delle verifiche ambientali sul territorio. Fino ad oggi invece i dipendenti comunali devono attivare l’intervento degli agenti di polizia municipale. Negli spazi che si libereranno in municipio potrebbe trovare una miglior dislocazione l’ufficio demanio, attualmente insieme al suolo pubblico e letteralmente sommerso di pratiche. Nell’ottica di redistribuzione e miglioramento dei servizi potrebbe essere la volta buona anche per istituire l’Urp, dato che il Comune al momento ne è sprovvisto e invece le necessità di segnalazioni da parte dei cittadini non mancano. Sarà proprio un mio personale impegno quello di addivenire all’apertura di uno sportello di contatto diretto con l’utenza, così come avviene in altre municipalità".

"Infine – conclude il consigliere Ghiselli – altra criticità che dovrà essere risolta col potenziamento della presenza di uffici al comando di polizia municipale, sarà quello dei parcheggi. Attualmente la carenza di posti auto è già evidente, con un previsto maggior flusso di persone sarà indispensabile trovare privati disposti a concedere terreni che possano assorbire la necessità di spazi auto".

Francesca Navari