Lavori infiniti sulla Terrazza. Cantiere ancora fermo. Problemi con la ditta

Da settimane, ormai, non si vedevano più gli operai a lavoro nel cantiere di piazza Zara. Da quando, era il 29 febbraio, durante gli scavi è stata rinvenuta una vecchia tubatura in amianto, probabilmente risalente agli anni Cinquanta, agganciata alla fontana. Circostanza che ha richiesto una bonifica e delle verifiche sull’area, al termine delle quali i lavori – cominciati all’inizio dell’autunno scorso – non sono comunque più ripartiti. Così i balneari della Terrazza della Repubblica, che da anni ormai convivono con i cantieri, hanno cercato spiegazioni dal Comune. E ieri il sindaco Giorgio Del Ghingaro, attraverso un videomessaggio condiviso sui social, ha confermato che in effetti ci sono "problemi con l’azienda che si è aggiudicata la gara".

L’appalto dello slargo fronte mare era stato stralciato dall’intervento già realizzato sull’intera area lastricata in palladiana, e affidato ad un’azienda del Sud Italia. Un intervento da 1milione e 200mila euro, che la ditta (salvo ritardi per le giornate di maltempo) dovrebbe consegnare, completato, il 30 aprile. "Mentre proseguono regolarmente gli interventi paralleli per la ciclopedonale e la riqualificazione dei giardini – entra nel dettaglio Del Ghingaro – con la ditta che si occupa di piazza Zara si sono manifestate delle criticità, dovute ad una serie di richieste economiche e di sospensione dell’attività". Culminate il 29 febbraio col rinvenimento della tubatura in Eternit, "In quel momento l’azienda ha chiesto in maniera formale all’amministrazione di verificare se ci fossero delle contaminazioni di amianto nel terreno. Noi – prosegue il primo cittadino – abbiamo detto tramite i nostri tecnici che il problema non c’era, ma l’azienda ha insistito e ha sospeso tutto. Così abbiamo fatto fare delle analisi, tramite la Asl, e non è stata rintracciata la minima contaminazione. I lavori potevano tranquillamente proseguire".

Arrivato il referto delle analisi, il Comune, tramite il direttore dei lavori, ha scritto quindi all’impresa, "Chiedendo – va avanti Del Ghingaro – di riprendere immediatamente l’attività e di colmare in dieci giorni il gap dei ritardi accumulati in queste settimane". Se ciò non avverrà "Affideremo i lavori stessi al secondo arrivato nella gara d’appalto, perché non è accettabile reiterare varie scuse per ritardare i lavori o chiedere soldi aggiuntivi". Entro l’inizio della stagione l’amministrazione vuole inaugurare la nuova piazza Zara , per la quale è già stata commissionata un’opera d’arte "che – conclude Del Ghingaro – impreziosirà questo straordinario affaccio sul mare".

Martina Del Chicca