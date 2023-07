Lavori in corso lungo via Pucci "Rumori, polvere e turisti in fuga"

Proteste per i lavori della posa della fibra ottica in via Pucci, pieno centro città. "Da metà giugno è stato aperto il cantiere – si sfoga una residente –. Poi gli operai si sono fermati, e ieri (martedì) sono tornati all’opera. Ma tra rumori e polvere qui non si fa vita". La residente si fa portavoce anche di alcuni villeggianti: "Questa zona è piena di seconde case. e molti bagnanti sono fuggiti perché la situazione – prosegue – è diventata invivibile. Siamo a metà luglio, con picchi di calore impressionati. E non possiamo nemmeno tenere aperte le finestre. Va bene che i lavori sono autorizzati dal Comune, ma forse sarebbe opportuno programmarli in momenti diversi. Più favorevoli. Non in piena stagione, A tutti i disagi dobbiamo poi sommare anche l’assenza di parcheggi, molti dei quali indisponibili a causa del cantiere. Insomma una situazione che danneggia tutti, anche il turismo".