Lavori in Collina Cambia la viabilità

Scattano oggi le modifiche alla viabilità per i lavori di Gaia nella zona collinare. Fino a giovedì, dalle 7 alle 18, per salire senso unico su via del Colle, via del Campo Sportivo e via di Vitiano. Divieto di sosta sulla via di Vitiano e via di Casesi. Per scendere percorrere via del Castellare e via del Simonini, a senso unico a scendere nel tratto compreso tra via delle Sezioni e via del Castellare. Divieto di sosta anche su via del Lavatoio e la via del Palagio sarà con senso unico a scendere.