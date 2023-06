Lavori di Riqualificazione a Viareggio, Divieto di Sosta e Nuovi Giardini sulla Terrazza della Repubblica

Da lunedì scatterà il divieto di sosta nella prima area di parcheggio a Sud della Terrazza della Repubblica, e che coinvolgerà complessivamente venticinque stalli. Lì farà base il cantiere per i lavori di completamento dei nuovi giardini sulla Terrazza della Repubblica. Slitterà invece a settembre l’inizio dell’intervento di rifacimento di piazza Zara che concluderà il piano di riqualificazione finanziato dall’amministrazione Del Ghingaro per l’affaccio al mare di Città Giardino. Il progetto delle nuove aiuole,pensate per garantire la fruibilità dell’area, attraverso grandi punti d’ombra, e la sostenibilità, in termini di esigenza di manutenzione e consumo delle risorse, è stato redatto dallo studio ’Paesaggisti per caso’. Alle storiche Washingtonia saranno affiancate da tamerici comuni, che garantiranno ombreggiatura senza intaccare il profilo monumentale delle palme. Mentre nella grande aiuola del Caprice sarà piantato un esemplare di falso pepe. L’apparato vegetale minore sarà invece costituito da arbusti mediterranei e bordure fiorite di erbacee perenni. Ovviamente, per dare un futuro alla nuova linea verde, nel progetto da un milione e trecento mila euro, è inclusa nell’intervento anche la realizzazione del sistema automatico di irrigazione.