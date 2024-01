Lavori di manutenzione. Parco chiuso tre giorni

Scattano i lavori di manutenzione del verde al parco Radici Mediterranee, in via Ferrucci a Vittoria Apuana (nella foto), che era stato riqualificato nel giugno 2021 con nuovi giochi e attrezzature rivolte ai bambini, oltre a un percorso dedicato al fitness. L’intervento, disposto dal Comune, prenderà il via giovedì mattina e dovrebbe concludersi nel giro di tre giorni. Ragion per cui è stata emessa un’ordinanza per istituire la chiusura del parco fino al termine dei lavori. Dopo il taglio del nastro del 2021 il parco era stato assegnato, a livello di cura e manutenzione, alla Misericordia.