Domani Enel eseguirà un intervento di manutenzione e potenziamento con riferimento agli impianti elettrici stradali di via Francesco Carrara, che forniscono alimentazione ad un tratto dell’omonima via Carrara e delle limitrofe vie Versilia, Dazzi, Scassicarli, Ignazio Carrara, Pea. Si tratta della sostituzione di un armadio elettrico stradale, in parte danneggiato e che sarà completamente rinnovato