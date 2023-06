Lavori all’acquedotto Via libera al terzo lotto

Partiranno a breve i lavori del terzo lotto del maxi intervento da 5 milioni di euro che Gaia sta eseguendo nella zona di Corsanico, Bargecchia, e Mommio Castello. L’obiettivo è duplice: posare nuove infrastrutture fognarie laddove ancora mancanti nel territorio e, nel contempo, sostituire le tubazioni acquedotto più datate, al fine di mitigare i fenomeni di torbidità dell’acqua nel Comune. Fin qui sono circa 3.500 i metri lineari di fognature e 1.100 quelli delle tubazioni acquedotto che sono state già posate da Gaia nella zona: i primi due lotti, di cui il secondo in via di completamento, hanno riguardato, oltre al rinnovamento delle principali condotte acquedottistiche tra Bargecchia e Corsanico, anche la realizzazione del collettore fognario a partire da Piano di Conca, fino a raggiungere la frazione di Corsanico. I lavori del terzo lotto di Gaia a Corsanico, Bargecchia e Mommio Castello proseguiranno lungo via delle Sezioni, via per Pedona e via dei Venti, con circa 1.970 metri di nuove condotte fognarie posate e il contestuale rinnovamento di 2.660 metri di tubazioni acquedottistiche. Successivamente si proseguirà con i seguenti tre lotti del progetto, di cui per il quinto la partenza è prevista entro il 2023.