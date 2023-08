Lavori all’acquedotto La rete perde da giorni

Con tutti i problemi di siccità che si siamo portati dietro per mesi, e soprattutto con quelli che ci attendono, lo spreco di una risorsa preziosa come l’acqua è veramente un pugno nello stomaco. Eppure, stando a quanto segnala un nostro lettore, a Quiesa la rete idrica perde senza che nessuno, ai piani alti, muova una foglia. Nella frazione meridionale del comune di Massarosa, nata e cresciuta attorno a una preziosa falda acquifera, va avanti in questi giorni un intervento sulla rete idrica.

"In via di Mezzo – racconta il nostro lettore – sono in corso opere sotterranee ideauliche per conto di Gaia. Da alcune settimane, è presente una significativa perdita di acqua che inonda anche parzialmente la carreggiata. Nonostante le varie segnalazioni effettuate alla Polizia Municipale, che a sua volta ha segnalato e sollecitato la Gaia l’urgente riparazione, niente è stato fatto. E continua tuttora la perdita della preziosa acqua".

Quello della perdita a Quiesa è solo l’ultimo di una lunga lista di disagi che legano il territorio di Massarosa alla sua vetusta rete idrica: dai fenomeni annosi di torbidità dell’acqua che da anni investono il territorio, in prevalenza nell’area nord ma con fenomeni ricorrenti anche nelle frazioni meridionali, ai frequenti guasti all’acquedotto che impongono ogni volta interventi d’urgenza, fino all’attuale situazione di Quiesa. Una situazione che Gaia sta provando ad arginare con un maxi investimento di ammodernamento della rete idrica: ma i tempi sono lunghi, il problema persiste da anni e l’impatto sulle finanze dei massarosesi - tra elettrodomestici guastati, uso dell’acqua minerale in cucina e bucati da buttare - è ormai una realtà da cui non si può tornare indietro.

RedViar