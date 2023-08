Lavori alla rete idrica Lunedì parte il cantiere

Partiranno lunedì i lavori di Gaia sulla rete idrica nella frazione di Capezzano: una maxi operazione che riguarderà oltre tre chilometri di tubature. L’intervento, nei piani dell’amministrazione Pierucci, dovrebbe risolvere definitivamente i problemi con cui i residenti si confrontano da tempo. "Stiamo per partire con le nuove tubazioni – conferma l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche – in una zona che ha dato e sta dando dei problemi, specie nell’area di via Cafaggio, via Caravello e via Antenna. Per questo, Gaia ha redatto un progetto per conto del Comune per sistemare almeno una parte di questa zona".

I cantieri, come detto, apriranno lunedì "su via del Cafaggiolo, Caravello, Antenna, Benedetti e Paduletto – continua l’assessore – che sono le zone messe peggio. Con questi lavori, risolveremo i problemi. Ci saranno dei disagi legati alla viabilità – sottolinea Dalle Luche – perché alcune strade saranno chiuse e verranno cambiati dei sensi di marcia, ma si spera che la popolazione capisca che è una cosa molto importante per Capezzano: l’amministrazione ha impiegato anni per arrivare a questa conclusione".

Nel frattempo, vanno avanti altre operazioni. "Faremo i lavori sulla fognatura nera all’Arginvecchio, per circa 160 metri, nel tratto in cui si sono verificati problemi di esondazione nelle abitazioni. E sono in fase di ultimazione i cinque chilometri di rete fognaria al Magazzeno. Un altro progetto vedrà la luce nel 2024 – conclude l’assessore – per coprire altre zone del territorio sia per quanto riguarda la parte idrica, sia per la fognatura nera, con l’obiettivo, nei prossimi anni, di superare le criticità che abbiamo su questa tipologia di servizi".