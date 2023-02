Lavori alla Lecciona Gli ambientalisti chiedono lo stop

Esposto delle associazioni ambientaliste ai Carabinieri forestali e altri enti contro i lavori di manutenzione del sentiero Lecciona-Guidicciona nel Parco. Le associazioni, tra cui Italia Nostra, denunciano il mancato rispetto delle norme e irregolarità e carenze nella relazione del progetto. Gli ambientalisti chiedono lo stop in attesa di un nuovo progetto corredato dalla valutazione di incidenza. L’esposto ricorda che in base alle norme "non è ammesso alcun intervento di pavimentazione o consolidamento del fondo", e che "la tolleranza fin qui manifestata verso l’abuso è utilizzata come pretento per un abuso più grave".