Lavori alla fontana in piazza. Il restyling conservativo

Si protrarrà anche nelle prossime settimane l’intervento di pulizia della fontana di piazza Garibaldi interessata da un capillare intervento di restyling. L’intervento totale, a cura di tecnico restauratore qualificato, prevede un programma di manutenzione e pulizia, che coinvolgerà la vasca di raccolta delle acque, il basamento e la parte bassa degli scalini (per questo è sospesa l’erogazione dell’acqua). Ma non è l’unica opera oggetto di manutenzione conservativa. Nel centenario della nascita di Vittoria Apuana che prevede per i prossimi fino al 2026 una serie di eventi e manifestazioni organizzate dal Comitato “Un secolo di Vittoria Apuana”, l’amministrazione comunale ha accolto la richiesta di un contributo straordinario – 22mila euro – da parte della Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Francesco di Vittoria Apuana per il sostegno alle spese di riqualificazione della statua intitolata “San Francesco e il lupo” donata dallo scultore Arturo Dazzi ed ubicata nel piazzale della chiesa.