Lavori al pontile. Ora tocca alla rotonda

L’obiettivo finale e più ambizioso è la realizzazione dell’approdo per tender di yacht e megayacht, opera che nelle intezioni dell’amministrazione comunale potrebbe vedere la luce entro l’estate 2026. Un passo alla volta, però, come si suol dire. La riqualificazione del pontile di Tonfano, che complessivamente costerà oltre 420 mila euro, è entrata infatti nella fase finale con l’allestimento del cantiere sulla rotonda che dà sul mare (nella foto). "Come abbiamo fatto finora, in accordo con la ditta incaricata – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – cercheremo di mantenere sempre aperto, seppur parzialmente, l’accesso al pontile anche durante l’esecuzione dei lavori. All’inizio la rotonda sarà chiusa solo nella porzione lato Massa, poi il cantiere si sposterà sulla metà opposta liberando quella occupata attualmente".

Utilizzando una piattaforma sottoponte la ditta procederà alla pulizia manuale e meccanica delle strutture in acciaio, dei pali e dell’intradosso. Dopo di che toccherà alla verniciatura e all’eventuale sostituzione degli elementi più ammalorati. "Il pontile – prosegue – non ha problemi strutturali, voglio ribadirlo. Questo restyling, lungo e articolato, è stato voluto anche per evitare in futuro l’insorgenza di criticità". Le attività di riqualificazione del pontile si sono svolte solo nelle "finestre" lasciate aperte dalla stagione balneare, durante la quale sono state sempre sospese. In particolare per i lavori delle parti non a terra le condizioni meteo-marine non sono sempre state favorevol in inverno. "Dalla sua inaugurazione a oggi – conclude Marcucci – il pontile non aveva mai ricevuto una tale cura e attenzione. Siamo al fatidico ‘ultimo miglio’: entro l’inizio della stagione turistica l’operazione sarà definitivamente compiuta".