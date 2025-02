Lavori al Palasport. Il padel sarà coperto

Sono partiti i lavori di Pluriservizi per la copertura di uno dei campi da padel presenti al Palasport di Camaiore. Quello affidato alla partecipata del Comune è un intervento fondamentale e necessario per permettere la fruibilità del campo anche in condizioni meteo avverse. Per garantire questa possibilità agli sportivi, è stato messo sul tavolo un investimento da circa 90mila euro.

"L’opera si inserisce in un variegato quadro di investimenti promossi dall’amministrazione comunale e dalla Pluriservizi – si legge in una nota del Comune –, segno di un’azienda forte e in grado di investire sul territorio a implementazione e miglioramento dei servizi offerti al pubblico".

Tra le azioni messe in campo proprio dalla Pluriservizi negli ultimi tempi, l’amministrazione ricorda nello specifico "la messa in opera del nuovo impianto fotovoltaico, lavoro completato per un investimento da 150mila euro; il rifacimento della copertura del Palasport stesso, intervento in fase di conclusione per il quale sono stati spesi 160mila euro; e infine il maxi intervento per il completo rifacimento della farmacia comunale 2 del Secco, attualmente in corso, per un investimento da 800mila euro".