Lavoratori sfruttati? "Adesso li assumo io"

FORTE DEI MARMI

"Se c’è un dipendente sottopagato si autodenunci subito. Lo assumo io". Fabrizio Larini, noto imprenditore alberghiero e balneare e presidente delll’associazione ’Forte Forte tutto l’anno’ che riunisce gran parte delle attività del paese, ribatte con forza a chi lamenta paghe da fame o forme di sfruttamento per il lavoro stagionale. "A Forte dei Marmi i contratti sono in regola e ogni posizione viene gestita secondo correttezza – evidenzia Larini, sicuro del fatto suo – conosco bene la realtà del posto e anche le dinamiche di ricerca di figure professionali, visto che ho uno stabilimento balneare, un hotel e un ristorante e periodicamente mi imbatto nella necessità di scegliere camerieri, barman, addetti in cucina e figure varie. L’unico dato certo e ormai acclarato è che manca personale. Ma vi siete chiesti perchè? La verità è che c’è gente che non vuole impegnarsi il sabato, per Ferragosto preferisce stare in famiglia a rilassarsi oppure non ci pensa proprio a sacrificarsi la sera dopo cena. Purtroppo i tempi sono cambiati rispetto al passato, quando era quasi tradizione fare la stagione. Oggi c’è chi si presenta ai colloqui di reclutamento personale senza conoscere una parola di inglese, e per niente interessato a rinunciare a un giorno festivo per garantire la copertura del turno".

"E’ questo il vero problema e va detto a voce alta – insiste – invece di puntare il dito su chi è pronto ad offrire un’occupazione. Noi imprenditori dopo Pasqua siamo ancora in forte difficoltà a trovare profili adeguati da impiegare e non è certo la paga il problema. Per quanto mi riguarda personalmente nessun dipendente si è mai lamentato, visto che lo stipendio viene concordato assieme, seguendo ovviamente i parametri previsti. So che i miei colleghi si comportano con la massima correttezza e più volte abbiamo affrontato questo problema alla luce del ripetersi, negli ultimi anni, della difficoltà di trovare risorse da impiegare in estate. Una criticità che rischia di cronicizzarsi e per la quale non c’è certo da incolpare chi ha necessità di portare avanti la propria impresa. Per cui è davvero giunta l’ora di finirla con accuse infondate su presunti sfruttamenti di manodopera – sbotta ancora Fabrizio Larini – e chi si ritiene sottopagato o costretto in qualche modo a lavorare al nero, si autodenunci. Sono pronto io ad assumerlo".

Francesca Navari