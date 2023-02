L’autostrada è gratuita Ma non con il telepass

Bretella gratuita da Massarosa a Viareggio (e viceversa), ma a quanto pare solo entrando col bigliettino. Chi invece usa il Telepass, potrebbe vedersi addebitato il pedaggio. È quanto segnala un residente di Massarosa, G.F., che in queste settimane ha approfittato della gratuità del breve tratto autostradale che collega il capoluogo alla costa per aggirare i lavori sulla Sarzanese. L’esenzione per i massarosesi era stata pensata proprio nell’ottica di decongestionare il traffico lungo l’unica arteria del territorio: un provvedimento accolto con grande favore, viste le code chilometriche che ogni giorni si formavano in prossimità dei lavori. Ma al momento di controllare il bilancio mensile, c’è chi ha avuto una brutta sorpresa. "Da un controllo degli addebiti Telepass – racconta G.F. – ho notato che i passaggio Massarosa-Viareggio e viceversa, gratuiti dal primo febbraio al 28, mi verranno addebitati 1,40 euro ognuno. Nelle note degli addebiti, non è riportato niente di diverso. Ho fatto controllare l’estratto a mio fratello: anche a lui risultano gli addebiti e non è descritta nessuna nota contraria. Passando senza Telepass, invece, tutto ok: nessuna richiesta di denaro. Ma la strada non va riasfaltata? – conclude il cittadino –; quest’estate ci hanno messo diversi giorni".

Dal Comune, però, fanno sapere che anche chi usa il Telepass non dovrebbe pagare. "La gratuità è per tutti, naturalmente – spiega l’assessore Lucio Lucchesi – solo che il Telepass è gestito da una società esterna rispetto a Salt, quindi i primi registrano l’ingresso, poi il pagamento viene stornato. Non dovrebbe esserci alcun tipo di fattura. Abbiamo avuto un incontro mercoledì con Salt e ci hanno confermato che l’esenzione è sia col bigliettino, sia con il Telepass – conclude – tant’è che pure io ho preso l’autostrada senza ticket".