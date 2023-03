L’Authority approva gli investimenti

Il piano degli investimenti programmati per il 2022-2024 prevede complessivamente 12.104.578 euro, suddivisi tra i porti di Viareggio (8.287.128 euro), Isola del Giglio (840.000 euro), Santo Stefano (2.230.000 euro), Marina di Campo (670.000 euro), e la sede di Viareggio (67.450 euro). I finanziamenti per questi interventi derivano dallo Stato per circa il 22% (2.650.000 euro) e dalla Regione per oltre il 77% (9.387.128 euro). Sull’atto l’ufficio legislativo non ha formulato rilievi, mentre il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole con alcune raccomandazioni sulla necessità di prestare attenzione al monitoraggio dei flussi economici nonché agli adempimenti fiscali relativi ai servizi commerciali resi presso la banchina “Lenci” del porto di Viareggio.