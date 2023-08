L’Auser è sempre più da record Già effettuati più di 1.740 trasporti

di Daniele Masseglia

Quarantamila chilometri percorsi sul territorio per dare una mano a chi ha difficoltà a muoversi, soprattutto i pensionati, per un totale di oltre 1.740 servizi effettuati da gennaio ad oggi. La sezione pietrasantina dell’Auser continua a macinare numeri da record confermando il suo ruolo di prim’ordine nel panorama del volontariato. Ora anche con più potenzialità grazie al nuovo mezzo della Fiat inaugurato sabato pomeriggio all’Osterietta con una cerimonia partecipata. Servirà per accompagnare le persone non autosufficienti a visite mediche, in banca, alla Posta o a fare la spesa.

La nuova macchina sarà utilizzata infatti dai volontari per rispondere con efficienza ancora maggiore alle richieste della parte più fragile della comunità di Pietrasanta. Al taglio del nastro, con la presidente Manuela Bini a fare gli onori di casa, c’erano anche gli assessori Tatiana Gliori (sociale) e Andrea Cosci (associazionismo), il preposto del Duomo monsignor Stefano D’Atri e tanti componenti dell’Auser. "Da oltre 30 anni – hanno sottolineato i due assessori – l’Auser è uno dei nodi più saldi nella rete della solidarietà che, grazie a tante associazioni del territorio, offre un supporto fondamentale alla nostra comunità: ringraziamo con il cuore la presidente Bini e tutti i volontari per il tempo e l’energia che donano ogni giorno". Passando ai numeri, nei primi sei mesi del 2023 sono stati 1.744 i servizi coperti dai volontari sul territorio, per un totale di oltre 3.200 ore e circa 40mila chilometri percorsi con i mezzi che Auser ha in dotazione.

"Nell’arco di 6 mesi – racconta la presidente Bini – per poter rispondere a tutte le richieste abbiamo dovuto comprare due auto facendo sacrifici enormi, essendo costate 32mila euro. Con il Comune abbiamo due convenzioni: fino al 31 dicembre 2024 il ’bus città’, che coinvolgeva cinque associazioni mentre ora siamo rimasti solo noi, e che prevede anche il ritiro di pacchi di generi alimentari alla sede di ’Grano’ e ’Azzurra’, e fino al 31 maggio 2024 per il trasporto dei disabili. Per l’occasione il Comune ci ha dato in comodato il loro pulmino attrezzato". La sezione, che può contare su una trentina di volontari (di cui 12 per i trasporti) al servizio di un centinaio di cittadini, come sempre si sdoppia: in estate all’Osterietta per la socializzazione – tombola, ballo e altri servizi – e in inverno alla “Rosa bianca“, in via Bernini, dove da ottobre a giugno si fanno anche corsi di ginnastica. Ulteriori informazioni allo 0584-283198, da lunedì a venerdì ore 9,30-12,30.