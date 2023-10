Laurea honoris causa. Al missionario Ciabatti

VIAREGGIO

Una laurea “honoris causa” è stata riconosciuta in questi giorni in Bolivia a padre Tarcisio Ciabatti. Una gioia per l’Associazione viareggina “Amici del popolo Guarani”, che è stata fondata da quei giovani del Varignano che padre Tarcisio, negli anni ‘60 e ‘70, ha sostenuto ed educato, e che lo hanno ricambiato cercando di finanziare i numerosi progetti che il frate ha ideato in Bolivia.

"Questo è veramente un grande riconoscimento per il nostro frate – afferma Stella Del Carlo, attuale presidente dell’associazione – che ha portato avanti in un contesto molto difficile una battaglia per la salute pubblica e l’istruzione del Popolo Guarani di Bolivia. In oltre 40 anni Tarcisio ha speso la sua vita a favore dei più deboli e poveri, riuscendo a costruire acquedotti, scuole , poste sanitarie, lavorando senza sosta per la formazione dei giovani e perché il popolo Guarani potesse riconquistare la sua dignità . Questo riconoscimento rende felici tutti quelli che, a vario titolo, hanno collaborato con lui , in particolare i medici della Clinica Universitaria di Careggi, le Università di Siena, Pisa, Catania, la CGIL Scuola Nazionale. Anche Viareggio non ha dimenticato la sua presenza al Varignano, e nel tempo alcuni progetti sono stati sostenuti dagli amici, dalla Croce Verde e da alcune amministrazioni comunali della città. Il meritatissimo riconoscimento dunque rende particolarmente felici gli Amici del Popolo Guarani di Viareggio".

C.S.