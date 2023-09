L’Augustus assume. Si cercano 30 profili

Due giorni di selezioni per cercare trenta persone che entreranno a lavorare all’Augustus Hotel & Resort 5 stelle (con tre edifici principali e le ville sparse nel grande parco, l’Augustus Beach Club e l’Hermitage Hotel & Resort 4 stelle S). La società investe sulla scelta e formazione del personale ed è alla costante ricerca di giovani talenti orientati all’innovazione e fortemente appassionati al mondo dell’hôtellerie di lusso, turismo e ristorazione. Tutti coloro che sono interessati possono candidarsi per la stagione estiva 2024 partecipando all’open days martedì 17 e mercoledì 18 ottobre all’Augustus Beach Club. I colloqui conoscitivi saranno organizzati dall’ufficio risorse umane dell’Augustus nei giorni precedenti. Per prenotare il proprio colloquio è necessario inviare un curriculum aggiornato entro il 10 ottobre a [email protected] specificando l’area lavorativa di interesse e autorizzando al trattamento dei dati personali. Per chi non avrà la possibilità di essere presente fisicamente, il colloquio potrà essere organizzato in modalità videocall. La società, che nella piena stagione estiva vanta la presenza di circa 200 dipendenti, è in questa occasione alla ricerca di una trentina di figure professionali con comprovata esperienza. Le figure maggiormente ricercate per la stagione prossima riguardano il front office, il settore food & beverage sia sala che cucina, cameriere ai piani e manutentori. Requisiti minimi diploma scuola alberghiera o titolo equipollente; esperienza comprovata in strutture di pari livello; per le mansioni a diretto contatto con il pubblico è richiesta la conoscenza fluente della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua.