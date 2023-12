L’attraversamento in marmo perde pezzi, sos per bici e scooter

Concepiti per far rallentare i mezzi in transito, gli attraversamenti pedonali di via Oberdan (nella foto) in realtà non stanno vivendo un bel momento. La parte superiore, realizzata con piastrelle in marmo, sta perdendo pezzi in alcuni punti per almeno tre motivi: il traffico intenso, i numerosi mezzi pesanti e chi ha ancora la brutta abitudine di camminare a velocità sostenuta andando ad impattare sugli attraversamenti fino a rovinarli.

La conseguenza è che a certe ore della giornata la carreggiata si ritrova piena di pezzetti di marmo, cosa che potenzialmente può creare pericoli a bici e mezzi a due ruote, come segnalano alcuni residenti della zona. I quali, inoltre, si lamentano per le macchine e le moto che continuano a sfrecciare nonostante la presenza dei dossi. Tant’è che pure i marciapiedi spesso subiscono danni e costringono gli operai ad intervenire per le opportune riparazioni.

d.m.