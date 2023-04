L’attore Luca Calvani propone il gin

Volti, esperienze e personaggi per “Backstage”, il ciclo di dialoghi a tu per tu con i produttori che condurrà alla scoperta di storie di vita e di sapori grazie alle testimonianze di protagonisti che avranno tanto da raccontare. Paolo Varrella, eccellenza italiana nella coltivazione in mare, svelerà che cosa ha a che fare il guscio di un’ostrica con la CO2, i tre giovanissimi imprenditori Carolina Leonardi (allevatrice e casara), Sara Gelli (apicultrice) Marco Salarpi (coltivatore) racconteranno perché hanno deciso di mettersi in gioco e scommettere tutto su passione e territorio e Luca Calvani attore e conduttore televisivo e testimonial della manifestazione, nei cinema con il suo primo film da regista "Il cacio con le pere", racconterà il progetto de Le Gusciane a Camaiore e di come è nata la sua passione per il gin, e del suo Helichrysum, un gin Toscano che produce unendo l’acqua di Pracchia e l’elicriso delle Apuane. Momento di grande effetto poi con il live painting con l’artista Elisabetta Rogai che ha inventato l’“EnoArte”: la pittura con il vino al posto dei colori, che chiuderà con una performance live la rassegna accompagnata da una degustazione che sarà servita col supporto di Fisar Versilia.