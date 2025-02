L’associazione "XII Agosto" ha un nuovo direttivo. A giorni le cariche, Conti vicino al secondo mandato

La buona notizia è che finalmente l’associazione "XII Agosto" di Valdicastello ha un nuovo consiglio direttivo che resterà in carica fino al 2030. Le recenti elezioni al Cro per il rinnovo sono andate infatti a buon fine se si pensa che l’anno scorso erano saltate in quanto si era candidata una sola persona. Ma c’è anche una notizia meno piacevole, ossia la scarsa partecipazione visto che parliamo di appena 40 persone che hanno votato dopo aver prima sottoscritto il tesseramento. Passando ai numeri, dei 13 candidati ne sono passati 10: il presidente uscente Alessandro Conti, in pole position per un altro mandato visto che è stato il più votato di tutti, Mirco Bertelli, Ferdinando Buratti, Sergio Carmagnini, Riccardo Cavallaro, Pierpaolo Del Frate, Benedetta Lencioni, Gabriele Leonardi, Maria Clara Nardini e Luigi Pelliccioni. A giorni la prima riunione per assegnare le cariche.