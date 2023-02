L’Associazione Kairos in Kosovo Cure osteopatiche per i bambini

Grande successo per la prima spedizione in Kosovo in cui il dottor Tommaso Ferroni ha portato la propria esperienza di 15 anni al Meyer di Firenze come osteopata per i bambini ricoverati. La spedizione è targata associazione Kairos Osteopatia e Medicine Integrate, con sede a Lido di Camaiore, e ha superato le aspettative. Ferroni, presidente di Kairos, è stato accolto con grande entusiasmo nel reparto di oncoematologia dell’ospedale di Pristina, unico ospedale pediatrico pubblico di tutto il Paese. Fianco a fianco con lo staff medico locale, per la prima volta in Kosovo sono stati effettuati trattamenti manipolativi osteopatici ai bambini in ospedale, direttamente nelle loro stanze in reparto, ed è stata organizzata una conferenza alla presenza di tutti i capireparto, in cui è stato spiegato come l’osteopatia può aiutare i bambini ricoverati, facendo riferimento all’esperienza presso l’ospedale Meyer di Firenze e agli studi medico-scientifici che sono stati pubblicati.

La missione in Kosovo è stata realizzata insieme ad altre associazioni toscane e durante la spedizione si è raggiunta una tappa fondamentale: per la prima volta sono stati impiantati in questo Paese due cateteri venosi centrali a lungo termine. Questo intervento servirà per gestire al meglio l’iter diagnostico e terapeutico della patologia onco-ematologica da cui sono affetti i due piccoli pazienti. Si tratta del primo passo per l’avvio ufficiale del progetto dedicato all’osteopatia pediatrica che vedrà la presenza nell’ospedale di Pristina di un team di osteopati pediatrici.