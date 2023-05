L’assessore alle stelle "Sono felicissimo la città ora è amata"

"Sono felicissimo. E sono convinto che giornate come questa facciano amare ancora di più la propria città". Non sta nella pelle l’assessore allo sport Rodolfo Salemi che ieri ha visto avverarsi il sogno di riportare a Viareggio il Giro d’Italia, con numeri ed un entusiasmo davvero fuori da ogni previsione: circa 15mila persone si sono concentrate sul circuito. Una risposta che ha lasciato di stucco gli organizzatori: tanto che Salemi e lo stesso sindaco Giorgio Del Ghingaro, con i sindaci di Lucca Mario Pardini e di Pescaglia Andrea Bonfanti, hanno già proposto a Rcs la possibilità di ospitare nel 2024 una cronometro per i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini. "Nonostante la pioggia – racconta l’assessore allo sport – gli ultimi 2 chilometri avevano una cornice di pubblico incredibile su ambo i lati, cosa non accaduta nelle altre tappe, come ci ha riferito lo staff. Abbiamo vissuto una pagina di storia sportiva molto importante, che ci ha garantito visibilità e un investimento sul futuro turistico: il Giro è una cartolina promozionale nel mondo, con una grande attenzione da parte del pubblico della Germania e del nord Europa e sono tutti potenziali ospiti che potrebbero venire a Viareggio. Ma la cosa più bella è aver percepito la gioia della gente: tante persone hanno fermato per strada me e il sindaco per ringraziarci e, nonostante il diluvio, c’è chi è rimasto sotto il podio ad assistere alle premiazioni. Emoziona davvero vedere un sogno che prende forma anche quando sembra impossibile – prosegue Salemi – penso alla Viareggio Cup che è stata riportata dopo i lavori allo stadio Ferracci, al Giro che è tornato dopo 41 anni ma anche all’ex area del Fascio trasformata in un giardino dell’arte e al concerto di Jovanotti in spiaggia. Viareggio sta crescendo nei suoi eventi e questo trascina la convinzione di associazioni di categoria, privati ma anche del mondo del volontariato. Quando si fanno cose importanti tutti giocano al tuo fianco: basti pensare alla scritta meravigliosa realizzata dai balneari in piazza Mazzini utilizzando i colori degli ombrelloni. Se una città è bella viene amata, e se viene amata diventa ancora più bella. Io sono il rappresentante politico di questa giornata unica, ma senza la volata del sindaco e dei miei colleghi non sarebbe stato possibile arrivare al traguardo".

Francesca Navari