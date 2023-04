L’asse di penetrazione Prorogato incarico a UniPi

A che punto è arrivato l’iter progettuale per la realizzazione dell’asse di penetrazione? O via del Mare? Lo ha domandato, attraverso un’interrogazione, la consigliera leghista Maria Domenica Pacchini. E a lei ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci durante il consiglio comunale. "Nel 2017 – ha ricordato Pierucci – il consiglio comunale ha individuato un’ipotesi di tracciato a Sud dello stadio. La Regione non ha finanziato a fondo perduto gli studi di variante, e per questo il Comune ha stanziato risorse in proprio. E a fine 2021 ha affidato all’Università di Pisa l’incarico per la predisposizione degli atti di variante a margine urbano". L’incarico, in scadenza ad aprile, è stato recentemente rinnovato di sei mesi. "L’Università ha già consegnato una prima ipotesi dello studio, comprensivo di valutazione ambientale e progettazione di variante urbanistica. E a maggio – assicura – avvierà il percorso partecipativo che si concluderà con il passaggio in consiglio".