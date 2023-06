L’asse della discordia Gli ambientalisti a Giani: "Inutile consumo di suolo"

Dell’Asse della discordia se ne parla da cinquant’anni, e chissà per quanto tempo ancora. Il copione è sempre lo stesso, le amministrazioni pensano, pianificano, progettano il collegamento viario verso il porto e i cittadini si dividono. Dopo la sollecitazione del Comitato Darsena, che attraverso il portavoce Modaffari spinge l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci a velocizzare l’iter di realizzazione, il coordinamento “La Lecciona non si tocca“ e “No asse“ ha scritto al presidente della Regione Eugenio Giani per rimarcare le ragioni del “No“ alla via del Mare. "Costruire una nuova strada – ribadisce il Comitato – produce consumo e impermeabilizzazione di suolo, cesure nella continuità ecologica del bosco, una frattura paesaggistica nella cornice del Viale Dei Tigli". Al presidente Giani il comitato chiede poi di sanare "l’incoerenza di realizzare una Variante al margine urbano quando – aggiungono gli ambientalisti – è stato dato incarico all’architetto Boeri per lo studio del nuovo Piano Strutturale e si è in attesa del nuovo Piano portuale". Rispetto all’iter per la definizione della Variante e dell’Asse, il cui studio è stato affidato dal Comune all’Università di Pisa, il Comitato denuncia come "le modalità di “informazione” e “partecipazione” non siano in linea con la normativa ed i regolamenti vigenti" e inoltre "la mancanza di un quadro conoscitivo congruo alla realizzazione della nuova Variante sia per quanto riguarda “la ridefinizione del margine urbano” che “il sistema delle Reti funzionali, infrastrutturali ed ecologiche”".