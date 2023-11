L’Asl sul caso del dottor Vaglio: "Le regole valgono per tutti. Adesso non c’è carenza di medici"

"Non si tratta di buon senso ma di rispetto delle regole che vale per tutti i professionisti". L’Azienda Usl Toscana nord ovest fa chiarezza in merito al ’caso’ del dottor Paolo Vaglio, il medico di famiglia con 1200 mutuati tra Forte dei Marmi e Seravezza a cui è scaduto il 31 ottobre il contratto a tempo determinato (per la durata di un anno) sollevando i malumori dei pazienti che hanno avviato raccolte di firme per la proroga dell’incarico. "L’incarico al dottor Vaglio – ripercorre le tappe la Asl – era stato attivato nell’autunno 2022, a seguito di una verificata condizione di carenza assistenziale attribuibile al pensionamento di alcuni medici di famiglia. A seguito di ciò e del fatto che era andato deserto il periodico bando pubblicato da parte dell’Azienda Usl Toscana nord ovest per zone carenti, si era applicato il vigente accordo collettivo nazionale che appunto prevede la possibilità di dare un incarico provvisorio come quello attivato per il dottor Vaglio, che deve avere durata inferiore a dodici mesi e cessa alla data di scadenza o di inserimento del medico titolare. In nessun modo le disposizioni dell’accordo nazionale contemplano l’ipotesi di proroga di un incarico provvisorio e l’Asl è tenuta ad attenersi a questa regola. Nel frattempo la situazione assistenziale del territorio della Versilia si è modificata in positivo, nel senso che un medico di medicina generale ha risposto al bando per zone carenti emanato nel 2023, mentre altri cinque professionisti hanno inoltre fruito negli scorsi mesi della facoltà di aumentare in deroga il proprio massimale da 1.500 a 1.800 scelte e un altro da 1000 a 1.500. Al momento, quindi, la situazione assistenziale dell’ambito versiliese evidenzia che ci sono circa 4.000 scelte libere totali (escludendo quelle libere del professionista) – evidenzia l’azienda – di conseguenza gli 827 assistiti del dottor Vaglio risultano completamente acquisibili dagli altri medici dell’ambito. Tanto più che in zona è operativo fino a fine anno un ulteriore incarico provvisorio, che garantisce un’ulteriore copertura. L’Asl comprende dunque le richieste della popolazione ma ribadisce che in Versilia è garantita un’adeguata copertura assistenziale da parte dei medici di famiglia".

Fra.Na.