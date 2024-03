L’artigianato artistico tra memoria e promozione turistica

VERSILIA

Cultura non solo con la C maiuscola, ma anche come attività del territorio, artigianale e artistica, che può contribuire a valorizzarlo. Con questa idea nasce il convegno “Cultura, artigianato artistico e ambiente: memoria, tradizione e promozione del territorio” , voluto da Daniela Ferrieri e dal gruppo cultura del Pd Versilia, che si svolgerà a Pietrasanta, al Chiostro di Sant’Agostino, salone dell’Annunziata, questo pomeriggio a partire dalle 15.30.

L’idea è proprio quella di rappresentare simboliche attività dei singoli comuni della Versilia, per verificare la ricchezza e le opportunità offerte, anche dal punto di vista turistico da questa zona della Toscana.

Dopo l’introduzione di Daniela Ferrieri, responsabile cultura del Pd Versilia, ci saranno i saluti del segretario territoriale, Riccardo Brocchini, quindi l’intervento di Maurizio Verona, sindaco di Stazzema. L’associazione culturale “Sirio Giannini” di Seravezza sarà rappresentata da Giuseppe Tartarini, mentre Domenico Lombardi, ex sindaco di Pietrasanta, introdurrà Adolfo Agolini, titolare della Fonderia Mariani di Pietrasanta.

Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore, porterà i saluti del suo comune, rappresentato dall’associazione dei Tappetari, illustrata da Franco Benassi. Sarà poi la volta di Fabrizio Galli (foto), da quarant’anni costruttore del Carnevale di Viareggio; Francesco Simi e Davide Giannecchini parleranno dell’associazione di Massarosa “Verdelago”, seguiti dal consigliere delegato alla cultura del comune di Massarosa, Adolfo Del Soldato. Toccherà poi a Luisa Pirota spiegare il progetto “il richiamo dell’Alta Versilia” per la Pubblica assistenza di Minazzana. Per finire, Umberto Tommasi di Forte dei Marmi illustrerà il lavoro della Società di mutuo Soccorso. Le conclusioni saranno affidate a Laura Rimi, componente della segreteria del Pd toscano, con delega alla Cultura. Conduce gli incontri la giornalista Chiara Sacchetti.