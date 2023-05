L’arte sulle pareti di roccia Torna "Sgraffiti a Casoli" Ospiti tre grandi autori

Il borgo di Casoli il 27 e 28 maggio si arricchirà di nuove opere d’arte. Torne "Sgraffiti a Casoli", che quest’anno raggiunge la 16ª edizione: due giorni in cui poter ammirare la maestria di esperti da tutto il mondo che continueranno il processo di ornamento delle pareti del paese.

Una tradizione artistica, ormai parte integrante dell’animo casorino, che si radica nel territorio nella seconda metà nel Novecento, grazie all’artista Rosario Murabito, che abito e operò a Casoli dal 1954 al 1972 e a cui si deve il primo sgraffito sulla piazza del paese. Sono tre gli artisti che quest’anno opereranno in estemporanea per le vie del paese: Tano Pisano, che porterà avanti il progetto di affresco dell’interno della chiesina con ritratti di Madonne; Michele Cosci, che eseguirà i ritratti di Emilio e Rosa, storici gestori del bar paesano; e Lina Vinazzani, a cui è stato affidato il ritratto di Don Beppe Socci, compianto parroco di Casoli, a 25 anni dalla scomparsa. Inoltre, a Palazzo Murabito, sarà presente l’Accademia di Belle Arti di Carrara con una propria mostra di affreschi e sgraffiti realizzati dagli studenti.

Inoltre, il direttore artistico Franco Pagliarulo organizza un workshop, il 26 maggio dalle 10,30 alle 18,30, in cui sarà possibile farsi realizzare un ritratto-affresco direttamente dal maestro (massimo cinque partecipanti, quota di iscrizione 30 euro). Sia sabato (14,30 e 17) che domenica (alle 10) sarà possibile partecipare a una visita guidata ai sentieri degli sgraffiti. E dalle 9 alle 19 sarà attivo il servizio navetta dalla Badia. "Vogliamo proseguire nel percorso di caratterizzazione del borgo con la rappresentazione del suo passato – commenta Paglariulo –; un progetto che continua ad andare avanti e che ogni anno fa risorgere, incidendolo per sempre sulle pareti, il tempo che fu e i suoi protagonisti".

L’opposizione però contesta il lavoro di promozione dell’iniziativa, "non adeguatamente valorizzata dai nostri amministratori – attacca la consigliera di Fratelli d’Italia Claudia Bonuccelli –; si sono completamente disinteressati all’evento, senza dare un apporto né a livello logistico, né dal punto di vista promozionale. Sollecito l’assessora alla cultura Claudia Larini a intervenire: serve un immediato coordinamento tra i propri uffici e il Comitato paesano per cercare di salvare l’edizione 2023, soprattutto a livello di visibilità. Ma soprattutto serve un progetto per il futuro, per promuovere questo patrimonio con enormi potenzialità, inserendolo in un’ottica più ampia, che valorizzi Casoli con tutte le sue caratteristiche e tipicità; nella frazione, ad esempio, sono presenti alcune grotte e pareti rocciose, che attirano scalatori da tutta Europa, grazie al passaparola tra appassionati e non certo per la promozione istituzionale, praticamente inesistente".