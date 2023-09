L’arte incontra il volontariato Una mostra alla Misericordia

Arte in mostra alla Misericordia di via Cavallotti. L’inaugurazione è prevista domani alle 18. La collettiva d’arte si deve all’Ucai, l’unione degli artisti cattolici, che vede l’esposizione di opere di Maurizio Zerini, Alessandro Salvati, Roberto Musetti, Rosa Liotto, Renato Gerard, Sandra Borin, Franco Dalle Luche, Massimo Minerva, Lucia Bassi, Valentina Tozzi, Piero Cantagalli, Giuseppe Bianchi, Marcello Cammilli, Carmen Hernandez, Crisitna Visibelli. All’esposizione, che si concluderà il 10 settembre, sono legati anche appuntamenti culturali: lunedì 4 settembre alle 17.30 Massimo Minerva parlerà de “Il racconto della mille miglia”; martedì 5 settenbre alle 17.30 don Giovanni Scarabelli propone “Divagazioni sulla storia viareggina”; giovedì 7 settemnbre alle 17.30 il presidente della Confraternita viareggina, Gabriele Cipriani, illustrerà i progetti della Misericordia anche legati all’arte. Per la chiusura del 10 settembre alle 18.30 è previsto un intervento musicale di Adriano Barghetti e una cena conclusiva.