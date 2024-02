“L’arte in cucina“. Campione (FdI) elogia le nostre eccellenze

Tanto pubblico, applausi e uno sperticato elogio alla bellezza non solo made in Italy ma anche a quella tipicamente versiliese quando ci troviamo di fronte ad autentici capolavori realizzati ai fornelli. È questa l’atmosfera che si è respirata domenica sera nel giardino d’inverno a Villa Bertelli in occasione della presentazione del nuovo volume della collana “L’arte in cucina“, edita da Giorgio Mondadori per Cairo editore, curata da Domenico Monteforte e dedicata in particolare all’arte della pasticceria. Guendalina Cappellano ha condotto la presentazione di un evento che ha visto partecipare lo stesso curatore della collana Domenico Monteforte, oltre a pasticceri, chef, il critico d’arte Claudio Roghi, Carlo Motta (responsabile editoriale della Giorgio Mondadori per Cairo editore) e il giornalista Fabrizio Diolaiuti.

Il presidente della Fondazione Villa Bertelli Ermindo Tucci ha fatto gli onori di casa rivolgendo i saluti iniziali alla platea. Poi ha preso la parola la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione (nella foto), la quale ha sottolineato il legame tra l’arte e la cucina, in quanto espressione di prodotti che rispecchiano il pensiero di chi li realizza. "Occorre avvicinarci a questi due elementi con curiosità – ha detto Campione – ma anche senza preconcetti per coglierne il vero significato e che esprimono la bellezza di cui noi italiani siamo maestri nel mondo. Oggi più che mai abbiamo bisogno di bellezza, che non è un concetto futile ma molto complesso e profondo. Se ci circondiamo di bellezza riusciamo a vivere e a lavorare meglio, in sostanza a essere persone migliori. Ringrazio di cuore Domenico Monteforte per la bella iniziativa promossa a Villa Bertelli".