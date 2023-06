L’arte di Bartolozzi E la carezza del Papa

Ricevere una lettera oggi è, già di per sé, una circostanza straordinaria, perché la comunicazione social impera. Ma se la lettera arriva dal Vaticano con i ringraziamenti del Santo Padre allora la circostanza diventa unica, diventa una pagina di storia e il cuore batte di felicità. È successo a un artista pistoiese di origine, ma viareggino di adozione che ha portato la sua arte in giro per il mondo: Flavio Bartolozzi, 84 anni sulla carta di identità, ma sprint e umorismo di un ventenne. L’artista ha scelto La Nazione per condividere questa esperienza.

"Avevo mandato al Santo Padre, papa Francesco, il catalogo della mostra artistica sul Vangelo secondo Giovanni: otto acqueforti. Non mi sarei mai aspettato di ricevere una risposta e il ringraziamento personale. La lettera è arrivata nei giorni scorsi ed è firmata da monsignor Roberto Campisi, assessore. È stato una momento di grande gioia e di grande felicità".

"Nell’accogliere con animo riconoscente i sentimenti che hanno suggerito il premuroso gesto, Sua Santità assicura un ricordo nella preghiera e mentre invoca l’intercessione della Vergine Maria, imparte la Benedizione Apostolica... " recita la missiva che arriva dalla segreteria di Stato Vaticano e che Flavio Bartolozzi custodisce gelosamente e mostra con orgoglio alle persone che vogliono condividere con lui questa gioia. "Ho dedicato la mia vita all’arte, alla scultura, alla pittura, al disegno. Sono un disegnatore. Ho esposto in grandi capitali europee. Ma ricevere una lettera dal Papa è un riconoscimento grande. Immenso", racconta ancora Bartolozzi.

"Sto preparando una mostra dedicata all’arte sacra", conclude. Chissà se ci sarà un bis dal Vaticano.

