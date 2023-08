L’arte dell’intesa, prove alla Gamc Giani e Del Ghingaro faccia a faccia

di Martina Del Chicca

Anche l’intesa politica è un’arte. Fatta di accordi da scolpire, come si fa con un blocco di marmo grezzo per arrivare, colpo su colpo, all’armonia della forma. E proprio nel cuore della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea – dove con la consegna del premio Ondina alla giornalista Lucia Annunziata si è respirata l’aria leggera del Carnevale – il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco Giorgio Del Ghingaro parrebbero aver deposto l’ascia di guerra per impugnare il cesello ed iniziare a smussare gli angoli che bloccano il Porto. E dunque per arrivare all’intesa sulla nomina del nuovo segretario dell’Autorità Portuale.

Ancora ballerina da quando il Tar, su ricorso presentato dal Comune, ha annullato l’atto di nomina di Alessandro Rosselli. Ed è partito allora il valzer di nomi, ufficiali e ufficiosi, per il nuovo corso. Prima l’ex sindaco Alessandro Del Dotto e poi il presidente della Cna Andrea Giannecchini, ritenuti per ragioni diverse "incompatibili" dal sindaco Del Ghingaro ma rivendicati dal presidente Giani come "come professionisti di grande valore", fino all’ipotesi di Massimo Lucchesi, già segretario generale dell’Autorità di bacino, mai confermata. Nel frattempo l’ex Ammiraglio Giuseppe Tarzia, il nome forte sul quale Del Ghingaro ha trovato il sostegno degli altri Comuni coinvolti, ma "incompatibile per limiti di età" secondo la Regione, ha fatto un passo indietro: "Per il bene della città". E così siamo arrivati alla Gamc.

Lì, lontano, ma non troppo, da sguardi indiscreti; rifugiati in un corridoio della “Sala Pieraccini“, ieri Giani e Del Ghingaro si sono scambiati solo qualche parola. Benché l’obiettivo della fotocamera sia riuscito ad immortalare “l’avvicinamento“, l’udito e la discrezione non hanno permesso di fotografare i contorni di quella breve conversazione. E allora senza troppi indugi, col presidente della Regione e il sindaco di Viareggio riuniti nella stessa stanza, abbiamo azzardato la domanda. Secca: "Dalla Gamc è partito il confronto per trovare l’intesa sull’Authority?"

Il presidente Giani ha annuito. Rimarcando "Che la volontà della Regione è quella di dare una guida al porto, per lo sviluppo dalla Darsena e di Viareggio". E ricordando gli impegni presi: "Con i 5 milioni di euro stanziati per la realizzazione del sabbiodotto (i cui lavori dovrebbero partire a fine dell’anno) e altri 15 milioni per il completamento dell’asse di penetrazione, che saranno erogati quando il Comune presenterà il progetto".

L’atmosfera, vuoi per quella “Coppa di champagne“ che girava di sottofondo, era divertita. "Ma quale confronto: visto la stagione con il presidente ci stavamo organizzando per il ferragosto" ha scherzato Del Ghingaro strappando un mezzo sorriso a Giani. Ma entrambi si sono irrigiditi quando abbiamo chiesto se su Massimo Lucchesi ci fossero i margini per l’intesa. "Non è il momento di fare nomi" ha tagliato corto il presidente, assecondato dal sindaco. Almeno su qualcosa Del Ghingaro e Giani sono d’accordo: non dare alla cronista troppa soddisfazione.