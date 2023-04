“L’arte del Cavallo” torna in Versiliana per la sua 22° edizione. Il prestigioso concorso equestre, dedicato al cavallo arabo, si terrà sabato 6 e domenica 7 maggio. Un’autorevole giuria internazionale valuterà i tantissimi esemplari per il concorso “Arabian Horse International B Show – E.C.H.A.O”. La competizione è aperta a tutte le categorie: puledri, fattrici e stalloni. A far da cornice all’evento ci sarà anche una mostra di prodotti tipi artigianali ed enogastronomici con espositori da tutta Italia. La domenica mattina, al Caffè, è in programma anche un’esposizione canina. Come ogni anno il manifesto dell’evento è affidato a un importante artista, ossia lo scultore francese Bernard Bezzina, versiliese d’adozione. L’ingresso è libero, orario 9-19.