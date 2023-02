L’arte antica del ricamo In mostra al San Leone

L’arte del ricamare in mostra... “pratica” al San Leone a Pietrasanta. Riscoprire l’arte antica del ricamare ma, sopratutto, avvicinare le nuove generazioni a questa preziosa tradizione: è l’obiettivo della mostra di ricamo “Ciò che nasce da un filo” ( in foto una creazione) realizzata dal gruppo Pietrasanta Ricama e promossa dal Comune allestita nella sala del San Leone da oggi, inaugurazione alle 10,30, fino al 26. Visite dal lunedì a venerdì dalle 15,30 alle 18,30; il fine settimana anche dalle 10,30-12,30. Durante le visite a titolo gratuito, si potranno avere i primi rudimenti di ricamo e sperimentare alcune tecniche utilizzate per le creazioni.