L’Arma recluta Un aut ista per Sea

Sea Risorse Viareggio. Avviso di selezione privatistica ad evidenza pubblica, per titoli ed esame per personale a tempo determinato eo indeterminato per il profilo professionale di: per la guida dei quali è richiesto il possesso della Patente C liv. 3°B – AREA Conduzione. Scadenza 150523. https:seaambiente-spa.portaletrasparenza.net

AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Viareggio. Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 10 unità, categoria giuridica CArea Istruttori, profilo professionale Scadenza 120523

https:www.comune.viareggio.lu.itservizibandi_concorsi

BANDO CARABINIERI

Parliamo dell’ultimo Bando che a mezzo di concorso pubblico vedrà il reclutamento di 3763 allievi appuntati e carabinieri della benemerita Arma dei Carabinieri. Il personale da inserire nel corpo di polizia dipendente dal Ministero della Difesa, sarà reclutato tra gli allievi in ferma quadriennale (VFP4) e potranno partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami. I 3763 posti spettanti agli allievi FVP4 potranno essere incrementati secondo le future esigenze dettate dalla disposizione di ulteriori provvedimenti e in base all’incremento di risorse finanziarie.cittadinanza italiana o altro Stato dove ha assolto il servizio militare. Requisiti: VFP con minimo 6 mesi di servizio e con età non superiore ai 28 anni. VFP1 e VFP4 in congedo ma con espletato servizio di almeno 12 mesi. www.carabinieri.it. La ricezione delle candidature entro 162023.