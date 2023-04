L’Arma alla ’Pea’ su bullismo e pericoli in rete

Cultura della legalità: i carabinieri incontrano gli studenti della scuola media Enrico Pea. Ieri mattina si è tenuto un incontro tra i carabinieri della compagnia di Viareggio e gli studenti della scuola Pea per proseguire nel progetto di diffusione della cultura della legalità promosso dall’Arma dei Carabinieri. La giornata ha visto la presenza di oltre 80 ragazzi tra gli 13 ed i 14 anni che hanno discusso con i militari su alcune attualissime tematiche come il bullismo, i rischi sull’uso di internet e delle frodi informatiche. I giovanissimi hanno potuto così saperne di più sui rischi ma anche sulle possibilità di evitare e di difendersi, attraverso un utilizzo consapevole dei social. Ma anche con un immediato intervento in caso di fenomeni di bullismo o cyberbullismo.

Studi di settore infatti rilevano come i 23 dei minori italiani riconoscono nel bullismo - sia online che offline - la principale minaccia che aleggia sui banchi di scuola, nella propria cameretta, nel campo di calcio, di giorno come di notte. Per tanti di loro, il bullismo arriva a compromettere il rendimento scolastico, erode la volontà di aggregazione della vittima (65%, con picchi del 70% nelle ragazzine tra i 12 e i 14 anni), e nei peggiori dei casi può comportare serie conseguenze psicologiche come la depressione (57%, percentuale che sale al 63% nelle ragazze tra i 15 e i 17 anni). La principale forma di difesa da queste forme di ’aggressione’ resta la denuncia alle forze dell’ordine che, attraverso i tour nelle scuole, intendono appunt accorciare la distanza con l’utenza dei cittadini più giovani.