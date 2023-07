L’Arlecchino verso il Ground Zero Sarà abbattuto, poi la rinascita

"Oggi si è compiuto il passaggio dagli impegni ai cantieri". Il sindaco Marcello Pierucci annuncia soddisfatto la demolizione dell’Arlecchino in autunno e il fattivo sostegno della Regione. Con una variazione di bilancio di 450.000 euro, già approvata, sono stati reperiti i fondi per il primo intervento, quello di demolizione della fatiscente struttura attuale, dato l’esito negativo delle analisi di stabilità dell’edificio. Pierucci ringrazia il Presidente della Regione Eugenio Giani per il sostegno dato attraverso un contributo all’operazione completa di circa 4 milioni di euro sui 12 necessari.

Giornata in rialzo ieri per il programma delle opere pubbliche di Camaiore: lo scacco matto promesso in campagna elettorale si sta avverando cancellando tutti i dubbi di un temuto arroccamento. A breve infatti, dopo le paventate due torri di lustri fa e dopo anni di mura ‘sgarrupate’, assisteremo al ‘ground zero’ dell’Arlecchino.

Il vertice di ieri pomeriggio in Regione, tenutosi anche grazie al prolifico terreno preparato dall’ex sindaco Alessandro Del Dotto, porta a casa l’intesa per la nuova immagine dell’edificio principe della promenade versiliese. Presenti appunto il presidente Giani, Pierucci, i tecnici della Regione ingegner Michele Mazzoni, l’architetto Stefano Cerchiarini e la responsabile di Arti, dottoressa Carmela Toscano. Per il Comune, il dirigente ingegner Leonardo Giannecchini, la collega Saveria Bartelloni, come responsabile del procedimento, e il dottor Maurizio Verona, membro del pool di reperimento fondi.

Le analisi per verificare la stabilità dell’Arlecchino sono state svolte dall’ingegner Federico Musetti e, seppur non definitive, ne hanno consigliato la demolizione. E il cronoprogramma dell’opera? “Dopo l’abbattimento -spiega Pierucci - si partirà con la ricostruzione dell’edificio per un costo di 10 milioni circa. Successivamente con le piazze adiacenti per altri 2 milioni: il tutto cofinanziato tra la Regione, per un terzo, e il Comune con risorse proprie (oneri di urbanizzazione) o un mutuo, dato che l’indebitamento delle casse e’ diminuito in questi anni di 10 milioni di euro da 55 a 45 milioni di euro”. Il progetto? “Quello illustrato dall’architetto Salvatore Re - aggiunge il sindaco - rimodulandone le funzioni: non vi sara’ ad esempio una zona benessere ma, ai piani terra e primo, uffici regionali, di promozione turistica ed istituzionali. Oltre che spazi di aggregazione per le categorie. Si tratta di 600 metri quadrati a piano: il secondo in parte sara’ scoperto con servizi, un ristorante e una terrazza panoramica".

Imprenditori privati coinvolti? "Per ora no - aggiunge Pierucci - Intanto abbiamo il piano concreto per partire con risorse proprie e pubbliche. L’ edificio sarà pronto entro il 31 dicembre 2025 e la demolizione dell’attuale si farà in autunno. La sua ricostruzione partirà nel 2024 ed auspico che anche le piazze siano terminate entro l’anno successivo. Ringrazio il presidente Giani per l’impegno mantenuto e la vicinanza".

Isabella Piaceri