Lari boccia la giunta "Solo improvvisazione"

"A Camaiore manca la programmazione". La consigliera comunale di Fratelli d’ Italia Rita Lari punta il dito contro "l’improvvisazione" che si respira tra i ranghi della maggioranza. "A nessuno viene in mente che i lavori di somma urgenza costano di più – spiega – e se non si programmano le manutenzioni, i cittadini devono spendere di più ogni volta che piove e si creano disagi. Ci hanno detto il Comune ha una estensione territoriale molto vasta ed è difficile star dietro a tutt..., peccato non aver fatto questa considerazione quando si è esteso il porta a porta su tutto il territorio".

Quello dei rifiuti non è l’unico problema. "La Tari non diminuirà nel ’23, anzi aumenterà di 500mila euro, nel ’24 e nel ’25, da quanto di evince dal Piano economico Finanziario. Per quanto riguarda il bilancio, è tutto un aggiungere e togliere. Si è appreso che un privato è stato più veloce ad acquisire l’immobile in piazza San Bernardino, nonostante il Comune avesse stanziato i soldi nel bilancio di previsione appena un mese fa: 450mila euro liberati per la scarpata di Casoli, 300mila, e il punto di ristoro al campo sportivo di Capezzano, 150mila. E’ evidente che se il privato non avesse acquistato l’immobile, lo avrebbe acquistato il Comune, e allora i lavori a Casoli e all’impianto sportivo non si sarebbero fatti. Nella variazione di bilancio sono stati stanziati anche 25mila euro sul capitolo delle manifestazioni culturali in vista dei concerti jazz all’Olivo. Anche il jazz si basa sulle improvvisazioni – ironizza Lari – ma ciò che lo caratterizza di più è l’avere un buon orecchio, come quello che serve per ascoltare le esigenze di tutti cittadini, a cui però si stenta a dare risposte concrete".

RedViar