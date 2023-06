L’area archeologica rivede la luce Il Comune arruola studenti e volontari

La stagione estiva è ricca di importanti novità per il settore cultura a Massarosa. Dopo la biblioteca a Villa Gori, riaprirà anche in modo regolare il museo dell’Area Archeologica Massaciuccoli Romana. "È un obiettivo a cui si è lavorato molto in questi mesi – si legge in una nota dell’amministrazione – sia dal punto di vista degli interventi di manutenzione che per un piano di gestione delle aperture. Il traguardo è stato raggiunto grazie a una convenzione con l’Università di Pisa, dipartimento di Archeologia, e con il Liceo Classico Giosuè Carducci di Viareggio. Tirocinanti e ragazzi dell’alternanza scuola lavoro si uniranno al gruppo di volontari del Comitato di rappresentanza locale di Massaciuccoli e saranno coordinati dal direttore scientifico Stefano Genovesi".

Esulta per la riapertura del sito romano il consigliere delegato alla cultura Adolfo Del Soldato: "Abbiamo trovato una soluzione per ripartire e non perdere l’opportunità anche dal punto di vista turistico di avere un patrimonio come quello di Massaciuccoli a disposizione – commenta –; quando ci saranno risorse adeguate sottoscriveremo anche altre convenzioni per estendere ulteriormente orari e modalità di accesso. Stiamo studiando le soluzioni per un’estensione completa dell’orario. Voglio davvero ringraziare Genovesi che non ha mai abbandonato il suo impegno anche negli anni durissimi delle chiusure: una passione, la sua, che va davvero oltre".

L’area archeologica, per il momento, sarà aperta solo nel fine settimama: fino al 30 ottobre l’orario sarà venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19; per tutto novembre invece il sito sarà aperto il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30.

I visitatori saranno accolti all’interno del padiglione “G. Lera”, in via di Pietra a Padule, dagli operatori, che racconteranno loro la storia della villa e dei suoi proprietari, la famiglia aristocratica romana dei Venulei Aproniani e li orienteranno nel percorso di visita, che prosegue nel padiglione “Il Cantiere” e nell’area de “Le Terme”, liberamente accessibili e dotate di una nuova pannellistica. "Un altro tassello del nostro impegno per far ripartire Massarosa – commenta la sindaca Simona Barsotti – un piccolo passo ma che indica la strada che è quella della crescita e della valorizzazione di tutte le eccellenze e le potenzialità del nostro territorio".

RedViar