L’appello di partiti e sindacati "Più sicurezza per gli operatori"

Più sicurezza e tutela per gli operatori sanitari e una maggior attenzione verso i soggetti con malattie psichiatriche. È una richiesta unanime quella che arriva dal mondo politico e sindacale, in bilico tra rabbia e cordoglio per la tragica fine di Barbara Capovani. Di "morte insensata" parlano ad esempio il segretario generale regionale Paolo Fantappiè (Uil Toscana) e il segretrio regionale Flavio Gambini (Uil Fpl). "Un’aggressione – dicono – che va ad aggiungersi purtroppo alle migliaia avvenute negli ultimi anni, interessando in 7 casi su 10 le donne. Oltre allo sgomento e all’indignazione non deve mancare una lucida riflessione sul perché gli operatori sanitari continuano ad essere presi di mira e sul perché non riusciamo a proteggerli adeguatamente. Non è infatti un caso isolato, ma un fenomeno consolidato. Per questo chiediamo un tavolo di confronto con la Regione e le forze dell’ordine per individuare più investimenti e uomini a tutela degli operatori del servizio pubblico". Analogo l’intervento della Cgil per bocca di Rossano Rossi (segretario regionale), Pasquale D’Onofrio (Cgil medici) e Bruno Pacini (Fp Cgil): "Bisogna mettere in campo, fin da subito, delle soluzioni a garanzia della sicurezza di chi opera nei servizi sanitari, come accade per la salute mentale. Il diritto alla salite va garantito insieme al diritto alla sicurezza".

E così pure il mondo politico, come la Lega. "Questo fatto drammatico – scrivono l’onorevole Elisa Montemagni e il consigliere regionale Massimiliano Baldini – ripropone un improcrastinabile impegno affinchè chi assiste dal punto di vista sanitario i cittadini non debba mettere a rischio la propria incolumità". Fino al Pd Versilia (Aldo Lasagna e Vincenzo Santoro) e le Donne democratiche: "I medici che operano in ambulatori o strutture di frontiera troppo spesso sono esposti alle intemperanze dei loro assistiti e senza un valido supporto di sicurezza. Chiediamo inoltre risorse adeguate per rimodulare la cura territoriale delle persone con problemi psichiatrici a volte affidate solo alle loro famiglie".