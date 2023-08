L’appello dei Giocolieri delle stelle "Cerchiamo video del musical"

La compagnia teatrale ‘I giocolieri delle stelle’ ha dato vita sabato scorso, 26 agosto, a un apprezzato musical dal titolo: "D’Artagnan e i tre moschettieri" al Teatro Estate in pineta di ponente nei pressi del laghetto di cigni. Purtroppo per un inconveniente tecnico non è partita la telecamera della produzione che avrebbe dovuto riprendere tutte le scene del musical. Una ripresa indispensabile, fanno notare i giocolieri "perché – spiegano – ci serve per vedere gli errori durante lo spettacolo". Di qui l’appello e la richiesta di aiuto e collaborazione rivolto a qualche spetattore, villeggiante o residente in zona. "Pregheremo gentilmente – dicono I giocolieri delle stelle – chi ha visto lo spettacolo, di consegnarci i video girati, affinché possiamo fare sempre meglio per le future repliche. Grazie a tutti per la collaborazione". Chi avesse filamto lo spettacolo può mettersi in contatto con loro mandando una mail a: [email protected]