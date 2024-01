L’antico lavatoio verrà restaurato. Interventi a Pruno e Molinette

Dal restauro dell’antico lavatoio di Gallena al ripristino del vialetto ceduto con la frana vicino all’ostello di Pruno, fino al recupero della condotta dell’acqua del Parco archeo-minerario di Molinette. Sono molto importanti i tre interventi che stanno per prendere il via in altrettante frazioni del territorio comunale, di cui due a cura dell’Unione dei comuni della Versilia e uno da parte di una ditta incaricata dalla stessa Unione. Innanzitutto il lavatoio di Gallena, il cui valore storico e paesaggistico è considerato importante anche nell’ottica della valorizzazione dei borghi. Dopo l’iniziale pulizia da rovi e terra, sarà la cooperativa “La Mulattiera“ a restaurare i muri in sasso, oltre alle vasche, con la partenza fissata a giorni. Tra due settimane, invece, prenderà il via il ripristino del sentiero a vialetto sotto il quale si era staccata una frana a causa del maltempo di novembre, tanto da aver interdetto la via d’accesso all’ostello di Pruno. Dopo la frana gli operai dell’Unione dei comuni avevano allargato il passaggio per by-passare l’interruzione del sentiero che conduce a un’abitazione. Ora toccherà al riempimento della voragine che si era creata a causa del ribaltamento di un grosso castagno.

Proseguono infine i lavori di riscoperta, valorizzazione e recupero del sito archeo-minerario di Le Molinette (Mulina). L’intervento consiste nella pulizia della vecchia condotta dell’acqua, in parte ancora completatemene coperta di tronchi, rovi, oltre ad essere interrata.