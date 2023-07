L’anniversario del rogo Il bilancio delle azioni per la messa in sicurezza

A un anno dal maxi rogo che ha sconvolto le colline, il lavoro svolto sembra dare i suoi frutti. A partire da settembre 2022 a lavoro gli operai di tre Unioni dei Comuni, ininterrottamente per mesi fino a primavera inoltrata, da lunedì al sabato con 18 uomini e mezzi meccanici in particolare sulla strada panoramica che collega Montigiano a Fibbialla. Gli interventi hanno riguardato la bonifica e la salvaguardia dei versanti. A questo si è unita l’opera del Consorzio che, su sollecitazione dell’amministrazione, ha lavorato per mettere in sicurezza il reticolo idraulico con interventi anche di manutenzione straordinaria, realizzazione di salti di fondo e briglie per trattenere residui bruciati e tutto quello che poteva venire giù dal versante. Ulteriori interventi finanziati con risorse regionali sono serviti per la messa in sicurezza su Montigiano e con risorse dirette del Comune in somma urgenza si è intervenuti da subito per la rimozione di alberi bruciati e la realizzazione di canalette di scolo e reti lungo la viabilità. Oltre mezzo milione di euro le risorse complessive utilizzate in questo anno e già finanziati ulteriori interventi per i prossimi mesi: 170mila euro di interventi sul reticolo e 40mila della Regione per la riapertura della pista forestale tra la frazione di Bozzano e la panoramica tra Montigiano e Fibbialla.

"Dobbiamo ringraziare, enti, associazioni, cittadini che come nei giorni dell’emergenza anche nei mesi successivi hanno dato il loro contributo alla gestione del territorio e dei rischi post-incendio – commenta l’assessore alla protezione civile Fabio Zinzio – un percorso importante che fin dal primo istante ha avuto come obiettivo la messa in sicurezza del territorio".

RedViar