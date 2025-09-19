"Lanka Marine" decolla . Si inaugura la nuova sede

"I sogni son desideri" cantava Cenerentola. Non c’è dubbio che abbia i contorni di una favola il brindisi in agenda oggi alle 18 nella zona industriale-artigianale del Portone, a Pietrasanta. Là dove, fino a pochi mesi fa, c’era un capannone industriale incompiuto e abbandonato sorge la nuova sede della "Lanka Marine", nata in Olanda 40 anni fa su input del compianto Pieter Van Strien. L’azienda, specializzata nel realizzare marmi per gli yacht di lusso, da 15 anni è presente anche a Pietrasanta oltre che nella terra dei tulipani (la casa madre è ad Aalsmeer).

L’ormai vecchia sede è vicina a quella attuale, in via Pietra del Cardoso, che rappresenta un passo avanti per la responsabile Maaike Van Der Wal (moglie di Pieter, che iniziò la sua avventura da Montecarlo) e i figli Denise e Nicolò Galaurchi. La conduzione resta a livello familiare e i nuovi spazi sono almeno il doppio: sarà un brindisi con circa 150 ospiti tra cui personaggi di spicco della nautica internazionale (da Usa, Germania, Olanda e Francia) oltre a due-tre amministratori comunali. "La nostra – racconta Denise, che ha 32 anni e si divide tra Pietrasanta e Aalsmeer per supervisionare l’installazione a bordo dei superyacht e la gestione commerciale di entrambe le aziende, mentre il fratello è in pianta stabile fisso in via Pietra del Cardoso per seguire il processo produttivo – è la storia di una piccola azienda a conduzione familiare che ha realizzato il sogno di aprire una nuova sede. Abbiamo investito tanto in macchinari e nuove tecnologie, sempre mantenendo alta l’attenzione verso la sicurezza e l’ambiente, vedi l’utilizzo di pannelli solari e di un sistema di riciclaggio dell’acqua che riduce gli sprechi. Ad oggi abbiamo lavorato su 150 progetti, in gran parte cantieri navali olandesi". Una vocazione green, quella della "Lanka Marine", che va di pari passo con l’importanza dei posti di lavoro: a Pietrasanta ci sono 25 dipendenti, tutti assunti a tempo indeterminato e con un’età media piuttosto giovane, più il team olandese. "Ora abbiamo spazi tutti nostri – conclude Denise – dopo aver aumentato superficie e organizzazione dei locali finalizzata a una miglior efficienza e sicurezza. Perché abbiamo scelto Pietrasanta? Qui si ’respira’ il marmo, cosa che ci consente di unire la manualità e la maestria italiana con l’organizzazione olandese".

Daniele Masseglia