"L’anima in pena di Liù". Espiazione cent’anni dopo

Il definitivo recupero architettonico e culturale della villa del Marco Polo è obiettivo strategico per varie ragioni: qui Giacomo Puccini visse i suoi ultimi anni; qui scrisse l’incompiuta "Turandot"; questo è l’unico luogo pucciniano della città, benché il Maestro frequentasse il Gran Caffè Margherita, essendo tutte le reliquie della sua vita a Torre del Lago.

Puccini amava la casa sull’odierno Belvedere della frazione ma, all’inizio del ’900, nella zona che oggi ospita il Gran Teatro della Fondazione lirica fu autorizzato l’escavo della torba (la zona non a caso si chiama Penisola delle torbiere). Il Maestro si oppose ma il rumore e la puzza marcescente lo costrinsero ad abbandonare l’amato Massaciuccoli. Si fece costruire la bella villa del Marco Polo con la doppia scalinata, i mattoni a vista, e le modanature del sottotetto ispirate alle maschere teatrali dell’antica Grecia e Roma. Amante della tecnologia, aveva l’autolavaggio e rubinetti dell’acqua calda e fredda. Qui si trasferì nel 1921. Qui nel 1923 fu apposta la targa “La comunità di Viareggio promette di custodire consacrati a Giacomo Puccini casa e bosco che furono reggia e giardino alla splendente regina Turandot”. Promessa non mantenuta: nel dopoguerra furono saccheggiati anche i marmi del minuscolo anfiteatro a gradoni che Puccini aveva voluto nel giardino per farvi mini rappresentazioni.

Oggi la villa appartiene alla Fondazione Puccini di Lucca dopo decenni di abbandono, a causa anche dell’infinita causa per l’eredità del maestro dopo la morte del figlio Antonio, con la saga del barone Dell’Anna, il maggiordono fuggito a Montecarlo di Monaco, le pretese fiscali dello Stato e la nipote Simonetta Puccini che alla fine vide riconosciuti la sua discedenza e i suoi diritti economici.

Nella scena dei ministri della "Turandot" c’è il verso "Ho una casa nell’Honan con il suo laghetto blù, tutto cinto di bambù". Puccini lo volle per testimoniare il proprio dolore del trasferimento al Marco Polo. Nella villa non ci sono arredi come al mausoleo di Torre del Lago. C’era il pianoforte Steinway, esposto al museo della casa natale di Lucca. Ma qui aleggiano lo spirito del Maestro e "l’anima in pena" di Liù. È l’ora di una riparazione del misfatto, in nome della musica e della cultura.

