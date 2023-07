Forte dei Marmi, ex dirigente lascia il lavoro ma non restituisce la Lamborghini all’azienda

Viareggio, 14 luglio 2023 – Avrebbe lasciato il lavoro ma poi non avrebbe mai restituito la Lamborghini Urus, del valore di circa 250.000 euro, all’azienda. Per questo, l’ex dirigente di una importante società – un uomo di 60 anni della provincia di Milano – è stato rintracciato dalla polizia municipale di Forte dei Marmi e denunciato per appropriazione indebita.

Tutto è partito dalla denuncia della società per cui lavorava alla polizia stradale di Mondovì (Cuneo) ai primi dell’anno. I vigili della Versilia erano sulle tracce dell'auto da circa un mese, da quando la proprietà del veicolo, concesso in uso tramite leasing, si vedeva recapitare alcuni verbali per violazioni al codice della strada provenienti proprio da Forte dei Marmi.

Chiarita la situazione, i vigili hanno inserito la targa nel sistema di videosorveglianza e la supercar è stata intercettata in brevissimo tempo; l'alert ha suonato più volte nel giro di pochi giorni dato che il soggetto che teneva indebitamente la macchina era solito frequentare la Versilia.

Alla fine la Lamborghini è stata individuata in un parcheggio sul lungomare. Durante la rimozione è arrivato un 60enne della provincia di Milano, che reclamava il possesso. Subito identificato sul posto, è stato denunciato per appropriazione indebita e l'auto è stata messa sotto sequestro.